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Цель: выйти на 3 самолёта в месяц. А задача на 2025 год - выпустить девять самолётов МС-21-310

Цель: выйти на 3 самолёта в месяц. А задача на 2025 год - выпустить девять самолётов МС-21-310

Хорошие новости к нам приходят от Иркутского авиационного завода. Сообщается, что Иркутский авиационный завод (ИАЗ) активно готовится к производству нового поколения отечественных самолётов МС-21 в России.

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