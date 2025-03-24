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Крымская газета

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В Крыму работает современная лаборатория для поиска подходящего препарата от туберкулеза

В Крыму работает современная лаборатория для поиска подходящего препарата от туберкулеза

Несмотря на появление эффективных медицинских препаратов, благодаря которым туберкулез перестал быть приговором, это заболевание до сих пор представляет серьёзную опасность как для отдельных людей, так и для общества в целом.

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