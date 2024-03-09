В Китае заявили, что эпидемии "болезни X" трудно избежать

Избежать эпидемии нового потенциального заболевания, называемого "болезнью X", будет сложно, но с ней можно справиться, заявил глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии