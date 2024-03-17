Сотрудники ДЧС в День милосердия поздравили пенсионеров в Актау

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям накрыли стол на 100 человек, передаёт inАktau.kz. В честь Дня милосердия, который с этого года празднуется в рамках Наурызнама, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям в центре специальных услуг №2 (дом престарелых) Актау накрыли праздничный стол на 100 человек и организовали праздничное мероприятие.