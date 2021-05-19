Как относились к алкоголю в Древней Индии

В Индии алкоголь всегда был предметом бурных обсуждений. Пробрахмановские сторонники могли причислять простые вина едва ли не к «напиткам из самого ада», а вот более раскрепощённые представители общества спокойно употребляли алкоголь, даже не задумываясь о последствиях.