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Как относились к алкоголю в Древней Индии

Как относились к алкоголю в Древней Индии

В Индии алкоголь всегда был предметом бурных обсуждений. Пробрахмановские сторонники могли причислять простые вина едва ли не к «напиткам из самого ада», а вот более раскрепощённые представители общества спокойно употребляли алкоголь, даже не задумываясь о последствиях.

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