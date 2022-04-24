Депутат Свищев: «Гашек для нас был героем, а теперь пустое место. Американцам выгодно стравливать Россию с Европой, они этого добиваются»

Депутат Дмитрий Свищев назвал Доминика Гашека пустым местом. Ранее бывший вратарь сборной Чехии сообщил: «Если НХЛ допустит россиян к участию в матче в Праге, я сочту это непростительным поступком».
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