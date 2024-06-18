Площадь лесного пожара на Чукотке выросла почти до 3000 га

На 1 000 гектаров увеличилась, достигнув 2 957 гектаров, площадь лесного пожара, бушующего в 61 километре от села Кепервеем на Чукотке, сообщили в региональной диспетчерской службе лесного хозяйства Чукотского автономного округа 19 июня ТАСС.
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