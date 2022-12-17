Кубок IBU. Большой масс-старт. Хинц, Киркеэйде, Гигонна, Лампич, Санфилиппо, Брурссон пробегут гонку

18 декабря в Италии на этапе Кубка IBU по биатлону пройдет масс-старт у женщин.   Кубок IBU по биатлону-2022/23 2-й этап  Риднау-валь Риданна, Италия Женщины Большой масс-старт Начало – 15.

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