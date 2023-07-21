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«Чикаго» не договорился с Курашевым о новом контракте до арбитража. Решение будет в течение 2 суток после слушания

23-летний форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.  Как сообщил журналист NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис, стороны не смогли договориться до назначенной даты арбитража.

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