Платье Марии-Антуанетты и венок с головы синего Диониса с открытия Парижа-2024 продали на аукционе

Во Франции состоялся благотворительный аукцион, лотами на котором были вещи с открытия летней Олимпиады-2024 в Париже.
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