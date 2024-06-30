НИУ ВШЭ утвердил Декларацию этического применения ИИ. Первым из российских вузов

Высшая школа экономики стала первым в России университетом, утвердившим Декларацию этических принципов создания и использования систем искусственного интеллектаКак сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ, документ станет важным ориентиром для всех участников образовательного процесса, задавая высокие стандарты и способствуя формированию ответственного подхода к использованию ИИ.