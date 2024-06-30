Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

НИУ ВШЭ утвердил Декларацию этического применения ИИ. Первым из российских вузов

НИУ ВШЭ утвердил Декларацию этического применения ИИ. Первым из российских вузов

Высшая школа экономики стала первым в России университетом, утвердившим Декларацию этических принципов создания и использования систем искусственного интеллектаКак сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ, документ станет важным ориентиром для всех участников образовательного процесса, задавая высокие стандарты и способствуя формированию ответственного подхода к использованию ИИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх