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Кричавший «Слава Украине!» Ван Дамм вдруг решил «приехать в Россию с миром»

Кричавший «Слава Украине!» Ван Дамм вдруг решил «приехать в Россию с миром»

Известный в прошлом голливудский актер французского происхождения Жан-Клод Ван Дамм, который после начала специальной военной операции РФ на Украине стал одним из самых преданных сторонников киевского режима, вдруг решил «сменить масть» и попытать счастья в качестве так называемого посла мира.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Не нужны они в России эти французские ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ... Они все выгоду ищут. Не найдет выгоды, гадить станет. Это - не наши люди... - И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ... ( что всем, то и нам)...
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22 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
пошел он на..й этот дрыгающий конечностями педик!
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17 час.
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