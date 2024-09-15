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Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Большунов, Устюгов, Терентьев, Якимушкин, Коростелев, Ретивых выступят в квалификации конькового спринта

Лыжероллеры Чемпионат России Тюмень Мужчины Спринт, свободный стиль Квалификация – 9:00, финалы – 11:00 по московскому времени.

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