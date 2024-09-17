На Земле идет сильная магнитная буря. Она спровоцирована прохождением плазменного облака, выброшенного недавно Солнцем, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
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