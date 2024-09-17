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На Земле идет сильная магнитная буря

На Земле идет сильная магнитная буря

На Земле идет сильная магнитная буря. Она спровоцирована прохождением плазменного облака, выброшенного недавно Солнцем, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

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