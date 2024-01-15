Жена Джейсона Стэйтема показала фигуру в нижнем белье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).