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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэнифин о свисте в адрес сборной США в Монреале: «Мы как бы плохие парни, это забавная роль. Атмосфера на матче с Канадой будет самой напряженной в моей карьере»

Во втором матче на Турнире четырех наций американцы сыграют со сборной Канады. Игра пройдет в Монреале 15 февраля (начало по московскому времени – 16 февраля в 04:00).

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