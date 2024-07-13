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«Мертвая петля» насмерть задушила летчика в Польше: Карта специальной военной операции на Украине на 13 июля 2024 года

«Мертвая петля» насмерть задушила летчика в Польше: Карта специальной военной операции на Украине на 13 июля 2024 года

«Мертвая петля» насмерть задушила летчика в Польше: Карта специальной военной операции на Украине на 13 июля 2024 года Юлия СоколоваВ Польше во время учебного полета произошло крушение самолета М-346 «Белик», принадлежащего Вооруженным Силам Польши.

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