Половодье: что это было?

Тут не так давно как раз у казахов очередной загон начался про нехватку воды этим летом, можно вежливо напомнить узкоглазым. как они распорядились тем водным ресурсом, что у них был - слили. Ну шож, у бохатых свои причуды...

АНГЕЛ АНГЕЛ

Можно гнать пургу, но надо делать выводы понять, что паводки не первые и не последние. Значит надо мое мнение заложить водохранилища отводные. Посчитать и расположить их каскадом по реке и так по всем. Сегодня половодье, а завтра может быть засуха и ой как пригодится она, и для тушение лесных пожаров, мелиорации, да тем же среднеазиатам продавать. Поставить производство питьевой воды, и продавать Китай с удовольствием купит. Разводить речную рыбу и т.д. Были бы водохранилища, а использовать найдется всегда куда воду...