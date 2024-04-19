РФ–Казахстан: предотвратить наводнения в пограничье можно только совместными усилиями Алексей Чичкин Критическая ситуация, сложившаяся на трансграничных реках РФ и Казахстана, еще раз показала, что только совместными усилиями государств можно отрегулировать их водосток.
Половодье: что это было?
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Тут не так давно как раз у казахов очередной загон начался про нехватку воды этим летом, можно вежливо напомнить узкоглазым. как они распорядились тем водным ресурсом, что у них был - слили. Ну шож, у бохатых свои причуды...
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Можно гнать пургу, но надо делать выводы понять, что паводки не первые и не последние. Значит надо мое мнение заложить водохранилища отводные. Посчитать и расположить их каскадом по реке и так по всем. Сегодня половодье, а завтра может быть засуха и ой как пригодится она, и для тушение лесных пожаров, мелиорации, да тем же среднеазиатам продавать. Поставить производство питьевой воды, и продавать Китай с удовольствием купит. Разводить речную рыбу и т.д. Были бы водохранилища, а использовать найдется всегда куда воду...
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15 час.
вд
валерий двойнишников
Совместными усилиями...за наши деньги...
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3 час.
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