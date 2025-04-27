Число погибших при взрыве в иранском порту возросло до 18

REUTERS/Mohammad Rasoul Moradi/IRNA/WANA Количество погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Индии возросло до 18, свыше 800 человек пострадали, заявил глава управления чрезвычайными ситуациями при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде, передает гостелеканал IRIB.