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Российские войска под Артемовском захватили американский бронетранспортер М113

Российские войска под Артемовском захватили американский бронетранспортер М113

Российские военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг", в районе Артемовская захватили исправный бронетранспортер М113 американского производства.

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