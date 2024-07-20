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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» – лучший клуб мира в 2024 году по версии Видаля, «Барса» – 4-я, «Ливерпуль» – 8-й, «МЮ» – 10-й

«Реал» – лучший клуб мира в 2024 году по версии Видаля, «Барса» – 4-я, «Ливерпуль» – 8-й, «МЮ» – 10-й

Бывший полузащитник сборной Чили в социальной сети опубликовал видеролик, в котором расставил по местам – от первого по десятое – европейские клубы в 2024 году.

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