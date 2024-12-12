RPCS3, эмулятор PlayStation 3, получил поддержку архитектуры Arm64 – включая Raspberry Pi 5 и Ap...

RPCS3, эмулятор PlayStation 3, получил поддержку архитектуры Arm64 – включая Raspberry Pi 5 и Apple SiliconНа этой неделе разработчики RPCS3, эмулятора PlayStation 3, объявили, что RPCS3 добился стабильной, собственной поддержки архитектуры Arm64 для платформ Windows, macOS и Linux – поддержка архитектуры Arm64 включает даже Raspberry Pi 5, полностью раздвигая границы… источник#Raspberry_Pi #RPCS3.