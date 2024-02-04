«Дохера. У нас был бы стадион, где трибуны на 500 человек, вип-места». Суперлакшери-фэшн». Текила о стадионе для «Родине Медиа»

– Стадион на сколько мест нужен «Родине Медиа», чтобы вместились все ваши болельщики? – Дохера. У нас был бы стадион, где трибуны на 500 человек, вип-места»: садишься и тебе делают маникюр, педикюр, попкорн приносят.