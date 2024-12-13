Naughty Dog показала на The Game Awards игру Intergalactic: The Heretic Prophet

На церемонии вручения премии The Game Awards 2024 студия Naughty Dog, известная по таким франшизам, как The Last of Us и Uncharted, представила свой новый проект – игру под названием Intergalactic: The Heretic Prophet.
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