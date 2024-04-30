Bloomberg: Власти США рассматривают возможность запрета на импорт урана из России

Представители Совета национальной безопасности, Министерства энергетики и других органов администрации Джо Байдена рассматривают варианты ограничения импорта российского обогащенного урана, включая запрет, пишет американское издание Bloomberg.
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