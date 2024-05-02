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Гафуров покинул пост генменеджера «Торпедо». Он будет зампредом правительства Нижегородской области

Он переходит на работу в правительство Нижегородской области. Гафуров станет зампредседателя правительства, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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