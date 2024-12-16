Самый быстрый способ отпустить стресс

“Вы можете закидать меня тапками, но я ничего не сделала за целую неделю, я просто просидела, глядя в окно” - горестно сказала одна из наших студенток в коуч-группе А что здесь такого? - спросила я, такие недели бывают и у меня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)