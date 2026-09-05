Путь к Андреевке открыт: 12-я бригада «Азов» понесла тяжелые потери под Новоандреевкой Юлия ЧелкановаМинобороны России официально подтвердило освобождение населенных пунктов Рубежное и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике.
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