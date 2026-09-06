«Динамо» прибавляет, команда начинает понимать, что от нее требуется. Сколько дифирамбов пелось «Спартаку»? А «бело-голубые» уже их обогнали - Радимов

«Все абсолютно по делу. «Динамо» прибавляет. Команда прибавляет физически, команда начинает понимать, что от нее требуется, - высказался о победе «Динамо» над «Спартаком» в матче 7-го тура РПЛ бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.