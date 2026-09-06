Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

«Динамо» прибавляет, команда начинает понимать, что от нее требуется. Сколько дифирамбов пелось «Спартаку»? А «бело-голубые» уже их обогнали - Радимов

«Динамо» прибавляет, команда начинает понимать, что от нее требуется. Сколько дифирамбов пелось «Спартаку»? А «бело-голубые» уже их обогнали - Радимов

«Все абсолютно по делу. «Динамо» прибавляет. Команда прибавляет физически, команда начинает понимать, что от нее требуется, - высказался о победе «Динамо» над «Спартаком» в матче 7-го тура РПЛ бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым