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Xiaomi Skynomad N90 Max вышел с выдвижной крышей-кабиной для кемпинга

Xiaomi Skynomad N90 Max вышел с выдвижной крышей-кабиной для кемпинга

Седьмого сентября 2026 года компания Xiaomi официально представила кроссовер Skynomad N90 Max — большой семиместный SUV с последовательной гибридной силовой установкой (EREV) по цене 269 900 юаней (≈ 3,16 млн рублей).

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