В Тюменской области семье сирот отказывают в жилье

Житель Тюменской области Алексей Ильичев, также как его сестра и двое братьев, попали в детский дом в 1996 году, однако после выхода из-под опеки государства ни один из сирот не получил положенное по закону жилье.
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