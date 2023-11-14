В Испании найдены доказательства 4500-летней операции на черепе

Испанские археологи нашли удивительные свидетельства древних хирургических вмешательств. Анализ черепа женщины, найденный в захоронении медного века на юго-востоке Испании в местечке под названием Camino del Molino, указывает на то, что она перенесла две операции на черепе.
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