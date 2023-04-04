В Фокинском районе Брянска капитально отремонтируют улицу Снежетьский Вал

Протяженность ремонтируемого участка составит 2,64 км,. На автодороге заменят асфальтобетонное покрытие, построят новый тротуар, обустроят электроосвещение, заменят дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком, обустроят пять новых светофорных .
Протяженность ремонтируемого участка составит 2,64 км,. На автодороге заменят асфальтобетонное покрытие, построят новый тротуар, обустроят электроосвещение, заменят дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком, обустроят пять новых светофорных .
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