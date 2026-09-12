Диалог через линию фронта: состоялся телемост бойцов группировки войск «Днепр» со студентами Ставрополья

Ваш браузер не поддерживает видео. В зоне проведения СВО в Херсонской области и в городе Ставрополе состоялся телемост между военнослужащими отдельного батальона беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» и студентами Новотроицкого сельскохозяйственного техникума Изобильненского района Ставропольского края.