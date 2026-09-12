ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

703 подписчика

Диалог через линию фронта: состоялся телемост бойцов группировки войск «Днепр» со студентами Ставрополья

Диалог через линию фронта: состоялся телемост бойцов группировки войск «Днепр» со студентами Ставрополья

Ваш браузер не поддерживает видео. В зоне проведения СВО в Херсонской области и в городе Ставрополе состоялся телемост между военнослужащими отдельного батальона беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» и студентами Новотроицкого сельскохозяйственного техникума Изобильненского района Ставропольского края.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым