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В Афганистане назначили нового главу Академии наук

В Афганистане назначили нового главу Академии наук

Новым президентом Академии наук Афганистана назначен представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фаридуддин Махмуд, 28 октября сообщил на своей странице в Twitter его соратник Забихулла Муджахид.

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