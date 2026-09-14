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Газета.ру

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Nature: редкие нейроны Sst-Chodl запускают процесс засыпания в мозге

Nature: редкие нейроны Sst-Chodl запускают процесс засыпания в мозге

Ученые из Медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай обнаружили в коре головного мозга редкую группу нейронов, способную активно запускать процессы, связанные с засыпанием.

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