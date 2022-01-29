Юниорский финал Australian Open длился больше 3,5 часов. Проигравший после него не мог встать и присутствовать на награждении

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На Australian Open завершился турнир среди юниоров. Чемпионом стал первый сеяный американец Бруно Кузухара, который в финале обыграл четвертого сеяного чеха Якуба Меншика (7:6, 6:7, 7:5) Матч продолжался 3 часа 43 минуты.