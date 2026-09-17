США поставили русским в космосе разгромный мат, но что-то пошло не так...

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников На конференции Air, Space & Cyber ("Воздушное, космическое и киберпространство") министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк заявил, что Соединенные Штаты теперь располагают on-orbit space control weapons — оружием космического контроля, уже находящимся на орбите и способным прямо сейчас защищать американские силы от "враждебных действий".