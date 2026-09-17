США поставили русским в космосе разгромный мат, но что-то пошло не так...

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников На конференции Air, Space & Cyber ("Воздушное, космическое и киберпространство") министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк заявил, что Соединенные Штаты теперь располагают on-orbit space control weapons — оружием космического контроля, уже находящимся на орбите и способным прямо сейчас защищать американские силы от "враждебных действий".
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Такой же мыльный пузырь, как и "героическая" высадка на Луну. А вот СССР ещё в 1982 году скромно опубликовал малюсенькую заметку в газете "Правда" о выводе на орбиту спутника ... с ядерным реактором на борту. Повторить пока что ещё ни у кого не получилось. И спутник вроде летает до сих пор. А дистанционно превратить мирный трактор в его не очень мирный аналог - чисто техническая задача, которые светлые головы советских инженеров решали успешно и массово, в отличие от "достижений" современных российских бакалавров и магистров.