"Сколько ещё мы будем это терпеть?!": Шахматист Карякин потребовал от РКН удалить из доступа песни Верки Сердючки и Макса Барских

Шахматист, член Общественной палаты Сергей Карякин написал обращение к руководмству РКН, потребовав удалить из доступа с отечественных сервисов песни Верки Сердючки и Макса Барских, которые "финансируют террористов из ВСУ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии