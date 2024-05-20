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"Сколько ещё мы будем это терпеть?!": Шахматист Карякин потребовал от РКН удалить из доступа песни Верки Сердючки и Макса Барских

"Сколько ещё мы будем это терпеть?!": Шахматист Карякин потребовал от РКН удалить из доступа песни Верки Сердючки и Макса Барских

Шахматист, член Общественной палаты Сергей Карякин написал обращение к руководмству РКН, потребовав удалить из доступа с отечественных сервисов песни Верки Сердючки и Макса Барских, которые "финансируют террористов из ВСУ".

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