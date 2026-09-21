Киевский экономист назвал «точкой невозврата» демографический провал на Украине

На бывшей Украине решили сравнить количество школьников сейчас с советским периодом. В итоге получилось, что число учащихся со времён УССР снизилось в три раза, что свидетельствует о крупномасштабном демографическом кризисе.
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