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Аргументы недели

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Киевский экономист назвал «точкой невозврата» демографический провал на Украине

Киевский экономист назвал «точкой невозврата» демографический провал на Украине

На бывшей Украине решили сравнить количество школьников сейчас с советским периодом. В итоге получилось, что число учащихся со времён УССР снизилось в три раза, что свидетельствует о крупномасштабном демографическом кризисе.

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