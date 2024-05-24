Швейцарцы обыграли немцев на чемпионате мира по хоккею 2024 года, завершив матч со счетом 3:1. Первый гол забил Кристоф Бирчи на 8-й минуте первого периода, а затем Нико Хишер удвоил преимущество своей команды благодаря передачам Йонаса Зигенталера и Кевина Фиалы.