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Швейцарцы обыграли немцев на чемпионате мира по хоккею 2024 года

Швейцарцы обыграли немцев на чемпионате мира по хоккею 2024 года

Швейцарцы обыграли немцев на чемпионате мира по хоккею 2024 года, завершив матч со счетом 3:1. Первый гол забил Кристоф Бирчи на 8-й минуте первого периода, а затем Нико Хишер удвоил преимущество своей команды благодаря передачам Йонаса Зигенталера и Кевина Фиалы.

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