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"НЕ ЗРЯ БЕЛОУСОВ НАЧАЛ ЧИСТКИ": АРЕСТОВАННЫХ ГЕНЕРАЛОВ ОБВИНИЛИ В ТРАГЕДИИ КУРСКА. ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ЧЕМОДАНЧИК ПРИГОЖИНА?

"НЕ ЗРЯ БЕЛОУСОВ НАЧАЛ ЧИСТКИ": АРЕСТОВАННЫХ ГЕНЕРАЛОВ ОБВИНИЛИ В ТРАГЕДИИ КУРСКА. ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ЧЕМОДАНЧИК ПРИГОЖИНА?

Так называемые чистки в МО начались незадолго до назначения Андрея Белоусова новым министром обороны - был задержан главный строитель ведомства Тимур Иванов, которого обвинили в коррупции.

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Комментарии
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Алексей Тан
Ты инородец, как и ваш (еврей-хасид) Пригожин.... он может и был &quot;патриотом&quot;... но только НЕ России.... а своего народца.
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20 час.
Traveller
Ну не &quot;танам&quot; такое говорить!!! А чьим &quot;патриотом&quot; может быть оленевод?
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20 час.
Алексей Тан
Три3,14здон!!... помни!!!... &quot;оленевод&quot;, ОН коренной житель России... в отличии от евреев- хасидов Пригожиных и &quot;не до убиённых&quot; Прилепиных... и подобным им... отребья.
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20 час.

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