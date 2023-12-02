Кирби: США предложили Венесуэле и Гайане решить территориальный спор мирно

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Гайане и Венесуэле следует найти мирное решение территориального спора до достижения договоренностей по этому поводу.
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