Минцифры: на выборах президента РФ проголосовал уже каждый пятый пользователь ДЭГ

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже приняли участие в выборах президента России более 20% зарегистрированных на платформе пользователей, и активность граждан не спадает, сообщает Минцифры РФ.
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