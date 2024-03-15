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Минцифры: на выборах президента РФ проголосовал уже каждый пятый пользователь ДЭГ

Минцифры: на выборах президента РФ проголосовал уже каждый пятый пользователь ДЭГ

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже приняли участие в выборах президента России более 20% зарегистрированных на платформе пользователей, и активность граждан не спадает, сообщает Минцифры РФ.

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