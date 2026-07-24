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Царьград

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АСЕАН сообщила о присоединении четырёх стран к Балийскому договору

АСЕАН сообщила о присоединении четырёх стран к Балийскому договору

Литва, Польша, Румыния и Швеция подписали Балийский договор о дружбе с АСЕАН 24 июля 2026 года в Маниле, присоединившись к 62 странам.

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