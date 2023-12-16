НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ прошла в детском саду.

С 04.12.2023 по 08.12.2023 в нашем детском саду проходила тематическая НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ.Очень важно сберечь здоровье детей, но еще важнее - учить их самих вести здоровый образ жизни и беречь свое здоровье.
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