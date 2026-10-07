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Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков: «Но большинство ему завидует, что Шилов-Шилов, не любит его за его надменность…»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков: «Но большинство ему завидует, что Шилов-Шилов, не любит его за его надменность…»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков предположил, почему кроме него и Шилова у других воспитанников санкт-петербургского клуба не получалось пробиться в основной состав сине-бело-голубых.

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