Специалисты по ИИ решили, что современный ИИ — «зазубренный», потому что туповатый

Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что для обозначения текущей фазы развития искусственного интеллекта (ИИ) нужно ввести новый термин AJI, который необходим для обозначения противоречивой природы современных ИИ-моделей, способных решать сложнейшие задачи и совершать прорывы в науке, и одновременно допускать нелепые ошибки в простых заданиях, например в подсчёте слов.
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