Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Специалисты по ИИ решили, что современный ИИ — «зазубренный», потому что туповатый

Специалисты по ИИ решили, что современный ИИ — «зазубренный», потому что туповатый

Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что для обозначения текущей фазы развития искусственного интеллекта (ИИ) нужно ввести новый термин AJI, который необходим для обозначения противоречивой природы современных ИИ-моделей, способных решать сложнейшие задачи и совершать прорывы в науке, и одновременно допускать нелепые ошибки в простых заданиях, например в подсчёте слов.

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