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МВД России объявило в розыск журналистов-расследователей Анина** и Фомину

МВД России объявило в розыск журналистов-расследователей Анина** и Фомину

МВД России объявило в розыск журналистов-расследователей Романа Анина* и Екатерину Фомину. В январе стало известно, что военные следователи СК возбудили в отношении Фоминой уголовное дело о «фейках» про армию, поводом для которого стало интервью с российским военным Даниилом Фролкиным.

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