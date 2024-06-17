МВД России объявило в розыск журналистов-расследователей Анина** и Фомину

МВД России объявило в розыск журналистов-расследователей Романа Анина* и Екатерину Фомину. В январе стало известно, что военные следователи СК возбудили в отношении Фоминой уголовное дело о «фейках» про армию, поводом для которого стало интервью с российским военным Даниилом Фролкиным.