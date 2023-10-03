Блинкова проиграла во втором круге турнира в Пекине

Анна Блинкова в трех сетах уступила Джессике Пегуле на турнире в Пекине. В Пекине завершился матч 1/16 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором Анна Блинкова встречалась с четвертой сеянной на турнире Джессикой Пегулой.